Covid-19. Argentina confirma presença de variante brasileira e tem pior registo desde outubro

A Argentina registou na segunda-feira 14.014 novos casos de covid-19, o pior registo desde final de outubro, no mesmo dia em que um relatório confirmou a circulação das variantes detetadas no Brasil e Califórnia.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 2.322.594 casos e 55.611 mortes provocadas pela doença, com 163 óbitos só nas últimas 24 horas, segundo as autoridades sanitárias.

Um relatório epidemiológico divulgado na segunda-feira confirmou a presença no país das variantes do novo coronavírus identificadas no Brasil e na Califórnia, que se juntam à variante detetada no Reino Unido, em dezembro.

"Tendo em conta o aumento contínuo de casos, é extremamente importante reforçar as medidas sanitárias", aconselha-se no documento, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Antecipando a semana da Páscoa, a Argentina reforçou o controlo sanitário e mantém fechadas as fronteiras terrestres, tendo igualmente suspendido os voos provenientes do Chile, México e Brasil. Os voos do Reino Unido e da Irlanda do Norte já estavam suspensos.

A taxa de ocupação dos cuidados intensivos atingiu os 60,3% na capital, Buenos Aires, rondando os 55% a nível nacional.

Com uma população de 44 milhões, a Argentina iniciou a vacinação em 29 de dezembro, tendo já administrado a primeira dose a cerca de três milhões de pessoas e completado o processo de inoculação de 600.000.