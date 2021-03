Covid-19. Todos os adultos em Nova Iorque elegíveis para vacinação na próxima semana

Em Nova Iorque, a vacina contra a covid-19 vai passar a estar disponível para todas as pessoas com mais de 30 anos a partir da próxima semana. A restante população adulta poderá também iniciar a toma do medicamento a partir de 6 de abril.

Nova Iorque era, até agora, o único estado norte-americano sem uma data definida para o início da vacinação de todos os adultos.

Em todo o estado já foram administrada mais de nove milhões de doses e mais de 16% da população já tomou as duas doses da vacina.

Biden duplica meta de vacinas nos EUA para 200 milhões de doses

O Presidente dos EUA, Joe Biden, redefiniu o plano de vacinação contra a covid-19 para os seus primeiros 100 dias na Casa Branca, duplicando a meta e prometendo aplicar 200 milhões de doses.

Embora aparentemente ambiciosa, a nova meta de Biden equivale a uma continuação do ritmo existente de vacinações, quando os Estados Unidos estão a conseguir aplicar cerca de 2,5 milhões de doses por dia.

Ao longo do próximo mês, alguns dos obstáculos para aumentar esse ritmo devem também ser eliminados, já que o fornecimento de vacinas aos EUA está a aumentar e os estados estão a aumentar os requisitos de elegibilidade para receber os fármacos.