Covid-19. Há 32 concelhos acima do limite definido para desconfinar

Portugal ainda tem mais de 30 concelhos com incidência acima do limite definido pelo Governo para começar a desconfinar, a partir da próxima segunda-feira. São 32 municípios com incidência cumulativa acima dos 120 novos casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias.

Estão acima da meta nacional definida pelo Governo, mas, ainda assim, são menos 12 concelhos que na semana anterior.

‘R’ e da taxa de incidência definem ritmo do desconfinamento

O desconfinamento depende do chamado ‘R’ e da taxa de incidência, que caiu ou manteve-se em três de cada quatro concelhos de Portugal. Mas ainda há nove com o dobro da incidência, mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Machico, na Madeira, tem risco muito elevado de infeção e lidera a mancha vermelha com mais de 600 casos.

Mas nem tudo é negativo na análise dos números. Na última atualização há 48 concelhos sem novos casos há duas semanas, mais 11 que na última contagem.

Mesmo assim, a matriz de risco publicada no boletim de segunda-feira da DGS coloca Portugal com uma incidência de 70 novos casos por 100 mil habitantes, mas com o valor do índice de transmissibilidade a subir para 0,94.