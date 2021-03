Covid-19. Pfizer anuncia que vacina é segura e eficaz em crianças entre 12 e 15 anos

A farmacêutica Pfizer anunciou esta quarta-feira que a sua vacina contra a covid-19 é segura e 100% eficaz na proteção de crianças entre os 12 e os 15 anos.

Os novos dados referem-se a um ensaio de 'fase 3' que contou com 2.260 participantes, nos Estados Unidos.

O grupo foi divido entre aqueles que receberam a vacina e os que receberam um placebo, sendo que foram identificados 18 casos de infeção no segundo grupo. Nenhuma das crianças que recebeu a vacina teve a doença.

Os resultados vão agora ser entregues ao regulador norte-americano. A expectativa é que o regulador aprove a inoculação de todas as crianças nestas faixas etárias antes do início do próximo ano letivo.

A 16 de março, a empresa de biotecnologia norte-americana Moderna anunciou que começou os ensaios clínicos com a sua vacina contra a covid-19 em milhares de crianças com idades entre os 6 meses e os 11 anos, nos EUA e Canadá.

As crianças correm um risco menor de gravidade da doença pelo que a sua vacinação não foi a prioridade. No entanto, há uma percentagem que fica gravemente doente ou desenvolve aquilo que os investigadores chamam síndrome inflamatória pediátrica (PIMS-TS), segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

No entanto, as crianças e jovens com menos de 18 anos representam uma parte importante da população, por exemplo, nos EUA, representam cerca de 1/5 da população, razão pela qual também será importante vaciná-las para que seja possível alcançar a imunidade de grupo.