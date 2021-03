Covid-19. Testes rápidos gratuitos nas freguesias de maior risco em Lisboa

A partir desta quarta-feira, em Lisboa, há testes grátis à covid-19 nas farmácias. Uma iniciativa da autarquia disponível nas freguesias com mais de 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

Para já, são 10 as freguesias onde os testes são grátis para quem aí vive, mas a lista vai ser atualizada semanalmente. Com o acelerar do desconfinamento, a Câmara Municipal de Lisboa prevê que, em breve, quase todas as freguesias estejam incluídas.

Os testes disponíveis são de antigénio e podem ser feitos pelos moradores de 15 em 15 dias.

As farmácias aderentes a este programa estão identificadas no site da autarquia de Lisboa. Os moradores que queiram ser testados gratuitamente têm de comprovar que são residentes numa das freguesias incluídas.

Também no concelho de Oeiras, arranca na próxima segunda-feira um modelo de testagem muito semelhante.