Funerais à noite no Brasil para dar resposta ao crescente número de mortes 

Funerais estão a ser realizados à noite, no Brasil, o segundo país do mundo com mais infetados e mortes por covid-19.

Esta é uma forma de dar resposta perante o número diário de vítimas mortais por covid-19, que voltou esta terça-feira a registar um novo máximo.

As imagens do vídeo mostram São Paulo, onde os horários dos cemitérios foram alargados até, pelo menos, às 22:00.

O Brasil alcançou na terça-feira uma nova marca histórica na pandemia ao contabilizar 3.780 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 317.646 óbitos, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

O recorde anterior tinha sido registado na última sexta-feira, dia em que o país sul-americano chegou às 3.650 vítimas mortais num só dia.

O Brasil, que atravessa o seu momento mais crítico da pandemia, foi na terça-feira, tal como tem ocorrido nas últimas semanas, o país que mais mortes somou nas últimas 24 horas em todo o mundo, muito acima dos Estados Unidos.