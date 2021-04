Regresso das aulas presenciais na segunda-feira para 2.º e 3.º ciclos

Os alunos do 2.º e 3.º ciclo retomam na segunda-feira as aulas presenciais, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, confirmando que o plano de desconfinamento na educação para esse dia se mantém inalterado.

A decisão de aplicar a segunda fase do plano de desconfinamento, conhecido a 11 de março, no âmbito da pandemia de covid-19, foi decidida em Conselho de Ministros, depois de analisada a situação epidemiológica em Portugal, em especial a taxa de transmissão (Rt) e a incidência de novos casos.

O regresso dos alunos do 2.º e 3.º ciclo, assim como as Atividades de Tempos Livres dirigidas a esses estudantes, é uma das medidas que entram em vigor em 5 de abril.

Estes estudantes juntam-se assim às crianças das creches e do 1.º ciclo que foram os primeiros a regressar às suas escolas, em 15 de março.

Plano de recuperação de aprendizagens será apresentado em maio

O primeiro-ministro afirmou na quarta-feira que o Governo vai apresentar em maio o Plano de Recuperação de Aprendizagens 21/23, considerando que é essencial "tratar" as consequências negativas deixadas às crianças e jovens pela epidemia de covid-19.

Numa mensagem que publicou na sua conta pessoal na rede social Twitter, António Costa referiu que teve uma reunião de trabalho com equipa do Ministério da Educação sobre a preparação do Plano de Recuperação de Aprendizagens 21/23. Um plano que, segundo o líder do executivo, "será apresentado em maio".