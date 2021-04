Ceia do Senhor, na Sé de Lisboa, foi celebrada com a presença de fiéis

Muitos portugueses não vão poder viver a Semana Santa e celebrar a Páscoa como gostariam. Mas, aos poucos, as igrejas vão reabrindo.

As cerimónias deste ano estão permitidas, ao contrário do que aconteceu em 2020, mas ainda sem procissões e outras manifestações de devoção popular que marcam estes dias nas ruas do país.

Na Sé de Lisboa, a Ceia do Senhor foi celebrada com a presença dos fiéis, mas só para aqueles que reservaram um lugar na igreja. E tiveram de respeitar o distanciamento social e as regras de higiene.