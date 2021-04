Autoridades britânicas interrompem várias festas rave ilegais com centenas de pessoas

Centenas de pessoas foram identificados pelas autoridades durante festas ilegais, em vários pontos do Reino Unido, neste fim de semana prolongado da Páscoa. Em Inglaterra, os agentes apreenderam material de música e identificaram os participantes, enquanto na Escócia foram detidas três pessoas por agressão.

Em Stanford-le-Hope, em Essex, nos arredores de Londres, perto de uma centena de pessoas juntou-se para um evento de música que se realizou no sábado à noite. Os agentes apreenderam os equipamentos de música. As autoridades estão a tentar identificar os indivíduos que dispersaram de forma a aplicar as coimas pelo incumprimento das medidas de restrição da pandemia, avança a polícia através do Twitter.

Também em Edimburgo, na Escócia, centenas de pessoas reuniram-se em The Meadows, no centro da cidade, na noite de sábado. Durante o evento, a polícia deteve três pessoas por agressão agravada e comportamento antissocial. Um homem de 22 anos atacou um jovem de 17, que ficou seriamente ferido.

A Inspetora-chefe da Polícia da Escócia descreveu os eventos como “comportamento antissocial flagrante”. “Os agentes foram chamados para um número de incidentes durante o curso do dia”, disse citada pela Sky News, “centenas de pessoas foram deslocados ou dispersaram da área”.