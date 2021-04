O regresso às aulas em Lisboa e no Porto

Milhares de alunos do 5.º ao 9.º ano voltaram hoje às aulas presenciais. Também os ATL voltaram à atividade presencial para esta faixa etária depois de mais de dois meses de apoio à distância.

Em Lisboa e no Porto, o ambiente era de entusiasmo e de confiança. A temperatura foi medida à entrada e mãos desinfetadas com álcool gel.

Os alunos do 2º e 3º ciclos juntam-se às crianças do 1º ciclo, creche e pré-escolar que já tinham voltado ao ensino presencial.

Os estudantes do secundário e do ensino superior regressam às escolas no dia 19 de abril.