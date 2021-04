Segunda fase do desconfinamento. Marcelo espera que reabertura seja irreversível

O Presidente da República pediu aos portugueses mais um esforço no desconfinamento, considerando que o regresso dos alunos às escolas não pode voltar a ter um recuo.

No dia em que retomaram as aulas do 2º e 3º ciclos, Marcelo Rebelo de Sousa quis acompanhar o ministro da Educação numa escola em Lisboa para sublinhar a importância desta reabertura.

No regresso às aulas, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, também escolheu começar o dia numa escola, mas para notar a falta de pessoal docente e não docente.