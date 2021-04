Desfile do 25 de abril poderá regressar à Avenida da Liberdade com limite de pessoas e mais curto

O desfile do 25 de abril deverá regressar este ano à Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Depois de um ano sem se realizar por causa da pandemia, a Associação 25 de Abril já iniciou os contactos com as autoridades da saúde e da PSP. Avaliou o risco e espera agora a luz verde das autoridades.

Por razões de segurança, o desfile será mais curto, desde o Marquês de Pombar aos Restauradores, em vez do Rossio. A associação quer um desfile com máximo de mil pessoas.

A organização pede que às 18:00 do 25 de abril, a "Grândola, Vila Morena" seja ouvida em todas as janelas do país.