Houve menos portugueses a ficar em casa esta Páscoa. Índice de mobilidade chegou aos 90%

A redução das restrições ao confinamento já se está a fazer notar na circulação. Nesta Páscoa, houve menos portugueses a ficar em casa, do que no ano passado. Só nesta segunda-feira o índice de mobilidade foi de 90%.

De acordo com os dados da empresa de estatística PSE, apenas 57% dos portugueses cumpriram o confinamento no fim de semana de Páscoa.

Este número contrasta com os dados de mobilidade na Páscoa do ano passado, altura do primeiro confinamento, em que 79% das pessoas ficaram em casa.

A quinta-feira passada, dia 1 de abril, foi o dia com a maior mobilidade na semana, com um índice que chegou aos 81%.

Esta segunda-feira, a circulação aumentou para os 90%, superando os valores de mobilidade registados a 15 de março, altura em que as primeiras restrições foram levantadas pelo Governo.

Mais de 650 pessoas multadas durante o fim de semana da Páscoa

Durante o fim de semana da Páscoa, as autoridades multaram mais de 650 portugueses, principalmente por violação do dever de confinamento e a circulação entre concelhos sem justificação.

Os portugueses receberam a indicação de que durante o período da Páscoa a ordem era para ficar em casa. Para além das multas passadas por incumprimento, houve ainda três pessoas que foram detidas. Foi também encerrado um estabelecimento e interrompidos seis eventos.

O Governo já deu luz verde ao desconfinamento, mas pediu cautela e, por isso, as autoridades voltam às ruas.