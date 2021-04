Portimão, um dos concelhos de maior risco, está a convocar comerciantes, taxistas e até pescadores para efetuarem testes rápidos à covid-19.

Duas semanas depois do surto na construção civil, o número de novas infeções começa a baixar, mas o município teme os efeitos do desconfinamento.

Embora com menor incidência do que Portimão, Vila do Bispo, Lagoa e Albufeira estão também acima do limiar de risco.