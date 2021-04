Covid-19. Reino Unido a poucos dias de atingir imunidade de grupo

O Reino Unido pode atingir a imunidade de grupo já na segunda-feira. A previsão é de uma universidade londrina que calcula que, no dia 12 de abril, 73,4% da população esteja protegida contra a covid-19.

Ou seja, a partir próxima semana, haverá um número suficiente de britânicos protegidos contra a infeção, o que permitirá criar uma espécie de escudo contra a contaminação de quem não tem qualquer tipo de defesa.

A confirmar-se, o Reino Unido atingirá a imunidade de grupo no mesmo dia em que Inglaterra avança para a próxima fase do desconfinamento. Na segunda-feira, abrem as esplanadas de bares e restaurantes, tal como o comércio não essencial, os ginásios e cabeleireiros.

