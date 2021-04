Depois do apelo de alguns proprietários e associações do setor da restauração, o Governo decidiu reforçar a fiscalização nas esplanadas, para que sejam cumpridas as regras sanitárias.

Numa operação realizada pela ASAE, foram fiscalizados cerca de 200 estabelecimentos por todo o país. As multas variam entre os 1.000 e os 10.000 euros para os proprietários e entre os 100 e os 500€ para pessoas singulares.

A partir de dia 19, cafés e restaurantes já podem receber clientes no interior.