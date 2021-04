Covid-19. França antecipa plano de vacinação  

O Governo francês antecipou o plano de vacinação contra a covid-19, devido à chegada da vacina da Johnson & Johnson e das sobras da AstraZeneca.

Desde esta segunda-feira, os franceses com mais de 55 anos podem ser vacinados. Atingida a meta de 10 milhões de inoculados com uma dose, o Governo antecipa o plano de vacinação, com a chegada das primeiras 200 mil doses da vacina da Johnson & Johnson, de toma única, e das sobras da AstraZeneca, dos prioritários que a recusaram.

Apesar do terceiro confinamento, França regista um aumento de hospitalizações e de internados nos cuidados intensivos. O país está prestes a atingir os 5 milhões de infetados e as 100 mil mortes.