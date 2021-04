Infarmed suspende comercialização das máscaras cirúrgicas da marca QualityLife

O Infarmed suspendeu a comercialização de máscaras cirúrgicas da marca QualityLife do fabricante +RCRE - Engenharia e Consultoria, Lda por apresentarem de forma indevida a marcação CE, anunciou a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Numa nota divulgada no site, o Infarmed explica que as máscaras em causa ostentam a marcação CE indevidamente "por não ter sido evidenciado o cumprimento de todos os requisitos legais".

"Assim, apesar do fabricante declarar não ter procedido à efetiva disponibilização no mercado de nenhuma unidade destes dispositivos, o Infarmed determinou a imediata suspensão da comercialização no mercado dos referidos produtos", refere o Infarmed.