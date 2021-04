Beja não avança no desconfinamento. Autarca contesta decisão e fala em erro de contagem

O presidente da Câmara de Beja contesta a decisão de incluir o município no grupo dos sete concelhos que não avançam para a próxima fase de desconfinamento.

Em entrevista à SIC Notícias, Paulo Arsénio diz que há um erro nos dados do Governo.

"Os dados que a autarquia tem colocam-nos claramente abaixo" do limite de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, afirmou o autarca, acrescentando que espera uma correção a tempo de avançar para a próxima fase do desconfinamento.

Travão no desconfinamento

Beja é um dos sete concelhos não vão passar à fase seguinte do desconfinamento, que se inicia na próxima segunda-feira, por terem "duas avaliações sucessivas em situação de risco", com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, mantendo as restrições atualmente em vigor, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.