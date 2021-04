Covid-19: Brasil agradece a Espanha doação de medicamentos para intubação

O Governo brasileiro agradeceu na quinta-feira a "generosidade" do executivo espanhol pela doação de medicamentos de intubação para pacientes infetados pelo novo coronavírus, e que servirão para abastecer os hospitais brasileiros.

"O Governo brasileiro agradece a generosidade do Governo da Espanha, que anunciou a doação de medicamentos do chamado 'kit intubação' para abastecer os estoques dos hospitais brasileiros na linha de frente do combate à covid-19", indicou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em comunicado.