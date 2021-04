Sugestões para a reabertura de cinemas, teatros e salas de espetáculos

Em quase todos os concelhos, segunda-feira é dia de reabertura para cinemas, teatros e salas de espetáculos.

Mais de 90 dias depois, a cultura vai poder voltar a espaços como a Casa da Música no Porto ou ao Teatro D.Maria II, em Lisboa, que convida a um "Tempo para Refletir". Uma peça que usa um jogo de luzes, som e um texto de José Miguel Silva para questionar o público sobre questões como a vida depois da morte.

É uma das propostas de teatro na capital, que verá estreias como a peça Birdland no Teatro da Politécnica.

As inovações de outro século de Alice Guy-Blaché vão ser destacadas logo às 9:30 de segunda-feira no Cinema Ideal, com a exibição do documentário "Be Natural – A História Nunca contada de Alice-Guy Blach".

Mais tarde, depois das 13:00, é a vez da estreia de "Nomadland", de Cloé Zhao, no cinema do Bairro Alto e nas mais de 200 salas dos complexos de cinema da NOS em todo o país.