Covid-19. Reino Unido vai começar a vacinar grávidas

O Reino Unido vai começar a vacinar as grávidas. O comité que aconselha o Governo britânico baseia-se em dados dos Estados Unidos.

As britânicas grávidas podem começar a ser inoculadas com vacinas da Pfizer e da Moderna, de RNA mensageiro. O Comité que aconselha o governo sobre a vacinação garante que são seguras e baseia-se nos dados vindos dos Estados Unidos, onde cerca de 90 mil mulheres foram vacinadas com este fármacos.

Na Alemanha, Angela Merkel tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca. Não há imagens,mas a prova foi publicada no Twitter através de uma assessor da chanceler alemã. Sem esperar pela sua vez, 50 alemães rumaram a Moscovo para serem inoculados com a vacina russa Sputnik V.

A Polónia abriu o primeiro drive-through, onde as pessoas não precisam de sair do carro para serem vacinadas. O centro localiza-se a cerca de 40 km de Varsóvia e tem capacidade para vacinar 300 pessoas por dia.

Com os hospitais sobrelotados está também a Bélgica, sobretudo nos cuidados intensivos. O país prepara-se para aliviar restrições.

Itália começa a reabertura gradual do país, a partir de dia 26, nas zonas com menos incidência de casos. A prioridade é o ensino e as atividades ao ar livre. Neste país já morreram mais de 116 mil pessoas com covid-19 e os cemitérios não têm capacidade de resposta.