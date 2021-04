Covid-19. Índia regista novo máximo diário de mortes em 24 horas

A Índia registou 1.761 mortos com covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde de óbitos, enquanto o número de infetados caiu ligeiramente, mas ainda acima dos 250 mil, informaram esta terça-feira as autoridades indianas.

A Índia já ultrapassara na segunda-feira os 15 milhões de infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

O segundo país mais afetado do mundo em termos absolutos, depois dos Estados Unidos, viu os casos dispararem nas últimas semanas.

As autoridades de Nova Deli impuseram um confinamento total por uma semana, desde segunda-feira à noite, para evitar um colapso do setor de saúde na capital, onde os hospitais estão sobrelotados e há falta oxigénio medicinal.

Os hospitais da cidade, com cerca de 20 milhões de habitantes, estão "no limite", disse Kejriwal, que justificou a necessidade de "medidas drásticas" para evitar "um colapso do sistema de saúde", embora tenha anunciado que os serviços essenciais continuarão a funcionar normalmente.

A cidade, como o resto da Índia, registou um número recorde de infeções do novo coronavírus nos últimos dias, o que disparou o alarme entre as autoridades e levou o governo local a impor um confinamento no último fim de semana e encerrar restaurantes e centros comerciais.

O país asiático está a viver uma segunda onda da pandemia e esta segunda-feira registou um recorde de 273.810 casos do SARS-CoV-2 em 24 horas, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde indiano.