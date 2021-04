Para diagnóstico da covid-19 em crianças, vómitos, cefaleias e diarreia serão considerados sintomas

No diagnóstico da covid-19, cefaleias, vómitos e diarreia passam a ser considerados sintomas.

A atualização da DGS determina também que já não são necessários testes no fim do isolamento, caso se comprove a melhoria clínica e se cumpra o tempo mínimo de isolamento - 10 dias para assintomáticas, pessoas com doença ligeira ou moderada e 20 em caso de doença grave.

De acordo com a DGS, cumpridos os critérios de isolamento, quem recuperou não terá de repetir testes num periodo de 90 dias, à exceção de quem apresente novos sintomas.

