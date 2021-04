UE destina 651 mil doses de vacinas da Pfizer aos Balcãs Ocidentais

A Comissão Europeia vai fornecer 651 mil doses de vacinas da BioNTech/Pfizer contra a covid-19 aos países dos Balcãs Ocidentais, que serão distribuídas com o apoio das autoridades austríacas, foi hoje anunciado.

O executivo comunitário aponta que a primeira remessa será enviada já no próximo mês de maio, com sucessivas entregas regulares até agosto, e indica que estas 651 mil doses são financiadas a partir do pacote de 70 milhões de euros adotado pela Comissão em dezembro de 2020, ao abrigo do instrumento de pré-adesão para ajudar a financiar o acesso dos parceiros dos Balcãs Ocidentais às vacinas contra a covid-19 adquiridas pelos países da UE.

"Apesar da atual escassez global, a UE irá fornecer vacinas que salvam vidas aos Balcãs Ocidentais. Desde o início da pandemia da covid-19 que temos prestado apoio, começando com equipamento médico de emergência como máscaras, ventiladores, unidades de cuidados intensivos e veículos de ambulância, e de seguida através do reforço da resiliência", afirmou hoje o comissário europeu do Alargamento e Vizinhança.

Oliver Várhelyi acrescentou que a Comissão Europeia vai agora "ajudar a assegurar a vacinação de todos os profissionais de saúde que se encontram na linha de frente em toda a região, bem como de alguns dos outros grupos vulneráveis".

"Preocupamo-nos com os Balcãs Ocidentais, cujo futuro está na União Europeia", disse.

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, salientando também o compromisso da UE com os Balcãs Ocidentais, agradeceu às autoridades austríacas por facilitarem o envio de vacinas para a região, após estabelecer acordos legais com o produtor e os países da região, que receberão as doses das vacinas em função da sua situação epidemiológica.