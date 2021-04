Covid-19. Plano de testagem é positivo, mas é preciso esclarecer regularidade dos testes

As primeiras reações a este plano são positivas. Ainda assim, há quem peça uma atenção especial à regularidade com que os teste vão ser feitos.

De um documento com quase 50 páginas, o diretor do serviço de patologia clínica do hospital de S. João, Tiago Guimarães destaca aquela que considera ser a maior vantagem do plano nacional de testagem à covid-19: detetar os assintomáticos. Na opinião deste médico, outro aspeto positivo é o incentivo à realização de auto-testes.

Ainda assim, o patologista considera que é preciso explicar melhor com que regularidade vai ser efetuada esta testagem generalizada, um reparo partillhado pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

Apesar deste plano de testagem e da vacinação em curso, estes dois médicos ouvidos pela SIC reforçam a ideia de que é essencial todos continuarem a cumprir as regras de higiene e segurança.