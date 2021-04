Pandemia no Brasil está a vitimar crianças como em poucos países no mundo

No Brasil, a pandemia de covid-19 está a vitimar crianças como em poucos países no mundo.

Mais de duas mil crianças até aos 9 anos de idade morreram no Brasil com covid-19, mais de metade eram bebés com menos de 1 ano.

A falta de testes, de diagnósticos adequados e as más condições socioeconómicas são as razões apontadas, mas, no Paraguai, para onde migrou uma estirpe brasileira do vírus, apontam-se culpas à mutação.

A comissão parlamentar que vai investigar a atuação do Governo brasileiro na gestão da pandemia está prestes a arrancar e a oposição a Jair Bolsonaro quer perceber por que razão o país não se preparou melhor para enfrentar o vírus.