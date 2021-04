Covid-19. Festa ilegal no Porto acaba com detenção de uma pessoa

A PSP do Porto divulgou este domingo que pôs fim a uma festa ilegal que decorria na Baixa da cidade, tendo detido uma pessoa e identificado 57, por violação do dever geral de recolhimento no âmbito da pandemia da covid-19.

Em comunicado, a PSP do Porto aponta que um dispositivo de segurança se deslocou esta madrugada à Rua de Santa Catarina, no 'coração' da cidade, após denúncia cerca das 03:30, tendo comprovado "a realização de um evento ilegal".

Já fonte do Comando Metropolitano do Porto, contactada pela Lusa, especificou que "a festa decorria no interior de um café snack-bar do Centro Comercial Rio" e que "o barulho era audível do exterior".

Na sequência da operação, a PSP deteve uma pessoa por resistência e coação a agentes da autoridade e identificou 57 cidadãos.

Em causa a desobediência do dever geral de recolhimento domiciliário, no âmbito das medidas de controlo da pandemia da covid-19.

Já o promotor do evento foi notificado e obrigado a encerrar o estabelecimento devendo incorrer numa multa, disse fonte da PSP, superior a 1.000 euros.

Já as multas aplicadas aos participantes na festa ilegal podem ir dos 100 aos 200 euros.