Covid-19. "As imagens da Índia são dolorosas, mas correspondem a uma situação que era previsível"

O antigo embaixador português em Nova Deli, Luís Castro Mendes, disse esta segunda-feira que o Governo indiano foi demasiado otimista relativamente à pandemia de covid-19.

Em entrevista à SIC Notícias, na Edição da Noite, Luís Castro Mendes afirmou ainda que a crise sanitária no país era previsível.

"As imagens que nos chegam da Índia são dolorosas, mas correspondem, de certo modo, a uma situação que era previsível. Primeiro por causa da densidade da população e depois, por ser uma cultura assente em várias religiões, assistimos a vários festivais religiosos, este ano, em que não havia o menor distanciamento social", afirma.

A Índia tornou-se no centro global da pandemia, no momento em que muitos países veem os números diários de casos e de mortes recuar. No país, os mortos são demasiados e ficam empilhados em veículos. Nos crematórios não há mais espaço, e por isso, passaram para um terreno adjacente. Muitos corpos estão a ser cremados ao ar livre.