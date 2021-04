Covid-19. Trabalhadores sazonais da agricultura representam maior parte dos casos em Odemira

Os especialistas dizem que a incidência está a diminuir no concelho de Odemira, depois do recuo no desconfinamento. Segundo a autarquia, mais de metade dos casos de covid-19 regista-se entre os trabalhadores sazonais da agricultura e, por isso, as medidas de fiscalização foram reforçadas.

A ação começou esta segunda-feira com cerca de 20 empresas e 2 mil trabalhadores inspecionados. No total, a Autoridade para as Condições do Trabalho vai avaliar perto de uma centena de locais de exploração agrícola no concelho de Odemira, numa intervenção, para já, com caráter pedagógico.

As condições em que estes trabalhadores sazonais vivem explica a rápida disseminação da covid-19. Muitos vivem instalados em complexos sem distanciamento físico ou moram em grupo em quintas agrícolas ou em casas arrendadas.

A autarquia reconhece este cenário e mantém as críticas ao atual modelo de avaliação da pandemia. Diz que a incidência calculada em Odemira não é real, uma vez que muitos dos casos de infeção são registados em população migrante, que chega ao concelho no período das colheitas e que não está recenseada na região.

Certo é que o concelho de Odemira foi um dos que foi obrigado a recuar no desconfinamento. A avaliação mais recente dos especialistas aponta agora para uma melhoria do cenário com a incidência a descer.