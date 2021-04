Covid-19. Fronteiras terrestres com Espanha reabrem no sábado

As fronteiras terrestres com Espanha vão reabrir no sábado, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro no final da reunião do Conselho de Ministros sobre a última fase de confinamento.

As fronteiras entre Portugal e Espanha estão fechadas desde janeiro devido à pandemia de covid-19, sendo apenas permitida a passagem, em 18 pontos autorizados, ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, veículos de emergência, socorro e serviço de urgência.

O Governo decidiu decretar situação de calamidade a partir de sábado. Este é o nível de resposta a situações de catástrofe mais alto previsto na Lei de Base da Proteção Civil, depois da situação de alerta e de contingência. O primeiro-ministro anunciou que há condições para "dar o passo em frente" para a próxima etapa do desconfinamento.