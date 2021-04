Setor do turismo de Odemira critica cordão sanitário

Em Odemira, o setor do turismo criticao o cordão sanitário impostos pelo Governo, dizendo que a medida é injusta uma vez que o foco de covid-19 está no setor agrícola.

Para este fim-de-semana praticamente todas as reservas foram canceladas.

São Teotónio e Longueira/Almograve, no concelho de Odemira, distrito de Beja, são as duas freguesias que estão interditas à circulação. Ficam em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, zonas junto ao mar com várias unidade de turismo rural.

A medida anunciada no final do Conselho de Ministros já levou a vários cancelamentos de reservas. Um impacto imediato mas que pode ter consequências no futuro.