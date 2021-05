Covid-19. União Europeia recomenda a entrada de passageiros vacinados

A Comissão Europeia recomendou esta segunda-feira que os cidadãos estrangeiros possam viajar para a União Europeia, salvo dois requisitos: têm de ter a vacinação contra a covid-19 concluída e têm de pertencer a países em que a situação epidemiológica seja "boa".

"A Comissão Europeia propõe que seja permitida a entrada na UE por razões não essenciais, não apenas para todas as pessoas provenientes de países com uma boa situação epidemiológica, mas também para todas as pessoas que receberam a última dose recomendada de uma vacina autorizada pela UE", informou em comunicado.