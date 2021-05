Graça Freitas pede calma e contenção aos portugueses

No final de uma visita, esta manhã, a uma escola em Lisboa, para assinalar o Dia Mundial da Higiene das Mãos, a diretora-geral da Saúde sublinhou que apesar da situação pandémica estar mais controlada, os portugueses não podem baixar a guarda.

Graça Freitas diz que, no final do verão, o país terá "elevadas taxas de vacinação" e assegura que depois disso, vão continuar a vacinar todas as faixas etárias.