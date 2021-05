UE "pronta a discutir" levantamento de patentes das vacinas, diz Von der Leyen

A UE está "pronta a discutir" a proposta dos EUA de suspender as proteções de propriedade intelectual das vacinas contra a covid-19, a fim de acelerar a produção e distribuição, disse hoje a presidente da Comissão Europeia.

"A UE está pronta a discutir qualquer proposta que enfrente a crise de forma eficaz e pragmática. Estamos prontos para discutir de forma a que a proposta dos EUA possa atingir esse objetivo", disse Ursula von der Leyen.

Num discurso por videoconferência no Instituto Universitário Europeu de Florença (Itália), lembrou que a UE é por enquanto "o principal exportador de vacinas do mundo" e apelou aos outros países produtores que suspendam as restrições para as exportações.

A administração de Joe Biden, anunciou na quarta-feira o apoio ao levantamento de patentes de vacinas, especificando que Washington participa "ativamente" nas negociações para esse efeito na Organização Mundial do Comércio (OMC).





Os Estados Unidos estão a trabalhar para que as farmacêuticas que desenvolveram uma vacina contra o vírus Sars-CoV-2 a distribuam a nível mundial ao preço de custo para acabar com a pandemia, foi este domingo anunciado.

"O resultado final é que acreditamos que as empresas farmacêuticas devem fornecer uma vacina a preço de custo para todos, para que não haja barreiras à vacinação", disse Jaque Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, numa entrevista ao canal de televisão ABC.