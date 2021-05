Roteiro do desconfinamento pelo Alto Alentejo

Em pleno descondinamento, a liberdade e a segurança são vetores procurados pelos portugueses. O Alto Alentejo tem os denominadores comuns.

No Alto Alentejo não é difícil encontrar propostas ligadas à gastronomia e à natureza. Os passeios amenos e coloridos trazem uma experiência que pode levar até ao prato: as túberas. A área do Crato é particularmente rica nestas trufas portuguesas.

Já em Ponte de Sor, chega à mesa um clássico da cozinha regional. E, depois da refeição, há sempre tempo e disposição para um passeio de bicicleta entre Castelo de Vide e Marvão.

Estas são algumas das propostas apresentadas no Roteiro de Desconfinamento desta semana.