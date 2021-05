Covid-19. Ilha de São Miguel com medidas menos restritivas a partir deste sábado

A ilha de São Miguel deixa este sábado de estar em alto risco de contágio de covid-19, passando a vigorar medidas específicas por concelho e sendo permitida a reabertura dos restaurantes, embora com horários diferentes consoante os municípios.

A alteração dos níveis de contágio dos seis concelhos da ilha de São Miguel e respetivas medidas entraram em vigor às 00:00 locais (01:00 em Lisboa).

Assim, a partir deste sábado, apenas o concelho de Vila Franca do Campo permanece em alto risco, por ter tido nos últimos sete dias 134 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, segundo os números divulgados pelo Governo Regional dos Açores na quinta-feira. Neste município, os estabelecimentos de restauração passam a estar abertos até às 15:00, sendo que podem funcionar em regime de 'take-away' até às 22:00 locais, mas os cafés continuarão encerrados.

A circulação em Vila Franca do Campo continuará também a ser proibida a partir das 20:00 nos dias de semana, mas ao fim de semana a restrição passa a ser aplicada apenas a partir das 17:00.

Ainda de acordo com a avaliação semanal de risco, os concelhos da Lagoa e Ribeira Grande passam a estar em médio alto risco, Povoação em médio risco, Ponta Delgada em baixo risco e o Nordeste em muito baixo risco. Em Lagoa e na Ribeira Grande, os restaurantes e cafés poderão também estar abertos até às 15:00, sendo igualmente permitido o funcionamento em regime de 'take-away' até às 22:00.

No concelho de Povoação, os restaurantes e cafés podem funcionar até às 20:00, enquanto no município de Ponta Delgada o horário de encerramento passa para as 22:00. No concelho do Nordeste aplicam-se medidas menos restritivas, como o funcionamento dos cafés e restaurantes até às 23:59.

A escala de risco utilizada pela Região Autónoma dos Açores tem cinco níveis: muito baixo, baixo, médio, médio alto e alto.

Na segunda-feira, o ensino presencial regressa em todos os níveis de escolaridade nos municípios de Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Povoação. No concelho de Vila Franca do Campo continuarão a vigorar as medidas aplicadas desde segunda-feira, ou seja, apenas terão aulas presenciais os alunos do 1.º e 2.º anos do ensino básico e no caso das disciplinas do ensino secundário sujeitas a exames nacional.

O diploma do Governo Regional que estabelece estas medidas estará em vigor até às 23:59 de 15 de maio.