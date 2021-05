A cada segundo são detetados 4 novos casos de covid-19 na Índia

A situação pandémica na Índia e nos países vizinhos faz soar os alarmes em todo o mundo e mostra que a pandemia está longe de terminar.

Com a segunda vaga a acelerar a um ritmo quatro vezes superior à primeira, e com um sistema de saúde em colpaso, a Índia registou mais de 4.000 mortes por dia pelo segundo dia consecutivo. A cada minuto são registadas duas mortes por covid-19. E os números oficiais chegam sempre com o aviso de que os reais são seguramente superiores.

Nos bairros mais pobres falta de tudo, inclusivé informação sobre o vírus. Entre os muitos dramas sociais agravados pela pandemia, a representante da UNICEF sublinha o aumento dos diversos perigos que ameçam as crianças que ficam sem rede familiar.

As previsões estatísticas apontam para que o número de mortes por covid-19 no país chegue a um milhão em agosto. Os vizinhos Nepal, Sri Lanka e também as Maldivas enfrentam igualmente um dramático aumento do número de casos.