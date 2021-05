Covid-19. Índia em situação dramática com variante muito contagiosa

A Organização Mundial de Saúde está preocupada com a variante indiana do coronavírus, que considera ser muito contagiosa. Na Índia, há menos infeções registadas, mas a situação ainda é considerada dramática.

À porta dos hospitais o desespero é diário. Milhares de doentes e familiares lutam pelo acesso a uma receita e a medicamentos anti-virais que permitam controlar a doença.

Em socorro dos esforços oficiais, responderam os fiéis da religião Sikh. O principal templo da capital Nova Deli está já transformado em hospital de campanha para receber pacientes da segunda vaga da Sars-CoV2.

No Gujarate, os médicos estão preocupados com a crença popular relativa à alegada protecção dada pela vaca. Criticam os grupos que se esfregam com urina e estrume do animal sagrado por acreditarem que é a melhor protecção contra a covid-19.

A Índia ultrapassou o pico da pandemia. Registou esta terça-feira o valor mais baixo das últimas duas semanas, mas permanece a região do mundo mais atingida pela doença.