A Organização Mundial da Saúde está preocupada com a variante indiana do coronavírus. Inclui-a na lista das mutações mais transmissíveis do vírus que merecem mais vigilância.

Alguns indianos acreditam que banharem-se com o esterco de vaca os livra da doença.

Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde deram luz verde à vacinação de crianças entre os 12 e os 15 anos que já acontece no Canadá.