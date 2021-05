Público vai voltar aos estádios de futebol na última jornada do campeonato

A Liga de Clubes anunciou esta quarta-feira que o público vai voltar aos estádios de futebol na última jornada. O Presidente da República afirma que a decisão foi tomada antes dos festejos dos sportinguistas.

Apenas nove equipas da Primeira Liga vão poder abrir parte das bancadas na última jornada do campeonato. Só será permitida a ocupação de 10% da lotação dos estádios e o acesso será exlcusivo aos adeptos da equipa da casa que apresentem teste negativo à covid-19.

Estes vão ser eventos-teste, à semelhança do que aconteceu com a seleção em outubro, no Estádio de Alvalade, e em alguns jogos das competições europeias em setembro. A ideia é que a próxima época arranque com adeptos nas bancadas.