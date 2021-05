Multas vão chegar aos 100 euros para quem não cumprir regras nas praias

Este verão, ir à praia sem máscara pode valer 100 euros de multa. Segundo o Jornal de Notícias, a Polícia Marítima vai multar não só no areal - quem não cumpra o distanciamento entre toalhas ou jogue na praia - mas também nos acessos, restaurantes, balneários e paredões.

Também os concessionários têm penalizações agravadas se falharem na higienização e limpeza dos equipamentos ou se as normas não estiveram fixadas em local visível. As multas variam entre os 500 e os 1.000 euros.

Com a época balnear a arrancar já este fim de semana em alguns locais do país, o Governo aprovou o novo regulamento para este verão que, ao contrário do anterior- em que a intervenção da polícia era sobretudo de sensibilização -, este ano a ordem é para multar até quem tente chegar a uma praia lotada, o que torna a consulta da página da Infopraia quase obrigatória.