Britânicos com luz verde para entrar em Portugal na próxima semana

O Governo português confirmou esta sexta-feira que vai autorizar a entrada de turistas britânicos a partir da próxima segunda-feira, tal como estava inicialmente previsto.

A decisão de prolongar a situação de calamidade em Portugal fez muitos recear que fosse também prolongada da proibição da entrada de turistas britânicos, mas afinal não é assim. A situação de calamidade dura até dia 30, mas as chegadas do Reino Unido têm luz verde já partir da próxima semana.

A 4 de maio, a Secretária de Estado do Turismo, explicou à BBC as regras de entrada em Portugal. "É preciso provar que se tem uma vacina ou que se está imune ao vírus por ter estado em contacto com ele antes, ou que se tem um teste negativo. Basicamente serão essas as regras. As regras serão muito simples", disse.

A partir de segunda-feira, quem chega do Reino Unido tem que apresentar um teste PCR, sendo que a toma da vacina não invalida a realização do mesmo.