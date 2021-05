Época balnear arranca no concelho de Cascais

A época balnear começou este sábado em Cascais. Este ano, o incumprimento das medidas pode levar a multas, mas o concelho diz que faltam polícias para fiscalizar. Na maior parte dos concelhos a época balnear só começa em junho.

As regras são, no geral, se mantêm as mesmas regras aplicadas em 2020. No ano passado, foi determinado que os utentes das praias deviam assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.

A utilização do areal das praias estava interdita a "atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares".

Nos toldos, colmos e barracas de praia, "em regra, cada pessoa ou grupo só podia alugar de manhã [até às 13:30] ou tarde [a partir das 14:00]", com o máximo de cinco utentes.

Uma das alterações em relação a 2020, revelou na quinta-feira a ministra da Presidência, prende-se com o sistema de semáforos à entrada das praias, relativo à sua ocupação.

Na próxima semana deve ser conhecido o plano e as regras oficiais para a próxima época balnear.