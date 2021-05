Covid-19. Alemanha regista 5.412 novas infeções e 64 mortes em 24 horas

A Alemanha registou 5.412 novas infeções pelo novo coronavírus e 64 mortes em 24 horas, mantendo estável a incidência acumulada em sete dias, divulgou na madrugada desta segunda-feira o Instituto Robert Koch (RKI).

Há uma semana, foram registados 12.656 novos casos do SARS-CoV-2 e 127 mortes num dia, indicou o RKI.

A incidência acumulada em sete dias permaneceu estável na Alemanha no domingo com 83,1 novas infeções por coronavírus por 100.000 habitantes, diante dos 118,6 na segunda-feira passada, e 69.144 novos casos em sete dias.

Na última sexta-feira, a incidência caiu para menos de 100 casos por 100.000 após quase dois meses, depois de atingir o seu pico nesta terceira onda no dia 26 de abril com 169,3 novas infeções. O máximo atingido em toda a pandemia foi registado em 22 de dezembro, com 197,6.

O recorde de infeções foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novos casos do novo coronavírus num dia e o registo de óbitos, em 14 de janeiro, com 1.244 mortes.

O fator de reprodução semanal é de 0,82, o que significa que a cada 100 infetados contagiam uma média de 82 outras pessoas.

Alemanha ultrapassa as 86 mil mortes por covid-19

A Alemanha acumula 3.598.846 casos positivos e 86.160 mortes pela covid-19 desde o início da pandemia.

Cerca de 3.300.700 pessoas já foram consideradas recuperadas da doença, enquanto os casos ativos estão atualmente em cerca de 212.000.

No domingo, 4.123 pacientes com covid-19 estavam internados nas unidades cuidados intensivos (mais 34 num dia) e entre estes 2.526 (61% e menos 64 em relação ao sábado) necessitam de respiração assistida, segundo a Associação Alemã Interdisciplinar para Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Até a sexta-feira, 9.060.934 pessoas (10,9% da população alemã) já tinham recebido as duas doses da vacina contra a covid-19 e 30.392.841 (36,5%) receberam a primeira dose da vacina.