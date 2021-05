Época balnear só arranca no fim do mês, mas as regras na praia já entraram em vigor

Entrou esta quarta-feira em vigor o decreto do Governo que regula o acesso, ocupação e utilização de praias. Estão previstas coimas para os incumpridores.

As regras ditam que todo o percurso, desde as imediações da praia até ao local onde se estende a toalha, tem de ser feito com máscara posta. Os guarda-sóis devem ficar a uma distância mínima de três metros e as barracas ou toldos devem estar a 1,5 metros de distância e não podem ser ocupados por mais de cinco pessoas.

"Há o reforço, de facto, do uso de máscara até à chegada ao areal, bem como nos acessos aos serviços de restauração e instalações sanitárias. E também o uso de calçado nesses locais", disse o comandante Paulo Agostinho da Capitania do Porto de Cascais.

O decreto do Governo está em vigor. A implementação vai depender muito da capacidade de fiscalização de cada autarquia.