Covid-19: aliviadas algumas restrições na Madeira

Foram aliviadas as restrições na Madeira, ainda com algumas limitações.

Bares e restaurantes têm, a partir de hoje, mais uma hora para servir clientes. Podem estar abertos até às 23h00. Mantêm-se, no entanto, o limite de 50 por cento da lotação e o máximo de 5 pessoas por mesa.

Nos bares, não é permitido beber ao balcão ou em pé.

Também há diferenças no horário do recolher obrigatório que passa a estar em vigor entre a meia.noite e as 5h00, todos os dias.

Madeira com 240 casos ativos de covid-19

A Madeira registou 22 novos casos de covid-19 e 16 recuperações esta quinta-feira, anunciou a Direção Regional da Saúde (DRS), adiantando que o número total de casos ativos no arquipélago é de 249.

"[...] Há a reportar 22 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na RAM [Região Autónoma da Madeira], pelo que a região passa a contabilizar 9.317 casos confirmados de covid-19", salienta em comunicado a DRS.

De acordo com a Direção Regional da Saúde, dos novos casos, um é importado de Espanha, outro da região de Lisboa e Vale do Tejo e 20 são de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos".

Desde o início da pandemia, além de contabilizar mais nove mil casos de infeção, a Madeira conta ainda com 8.997 casos recuperados e 71 óbitos.

"Há mais 16 casos recuperados a reportar", realça a DRS.

Em relação aos casos ativos, quatro pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, todas em unidades polivalentes, 10 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes em alojamento próprio.

Sob vigilância ativa de contactos de casos positivos, a DRS indica que 771 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo, enquanto 12.934 pessoas estão a ser acompanhadas com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, a Madeira soma um total de 9.538 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.