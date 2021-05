Portugal deverá ser incluído na “lista verde” da Irlanda do Norte

Portugal deverá entrar na “lista verde” da Irlanda do Norte de países considerados seguros para viajar e isentos de quarentena, avançou esta quinta-feira a agência Reuters.

Aqueles que viajarem para os países da “lista verde” terão apenas que fazer dois testes à covid-19, um antes da partida e outro nos dois dias seguintes ao regresso.

No caso dos viajantes que cheguem de Portugal e Israel, será ainda necessário fazer um novo teste ao oitavo dia após o regresso.

O Reino Unido iniciou na segunda-feira uma nova etapa do plano de desconfinamento, incluindo autorização para viajar de férias para o estrangeiro, mas apenas alguns países, entre os quais Portugal, permitem a entrada a britânicos.

As reservas de passageiros nos voos da TAP entre Portugal e Reino Unido "mais do que duplicaram" desde que Portugal entrou na lista verde de destinos de Inglaterra, adiantou a transportadora em comunicado.

"De 07 a 11 de maio, o volume de reservas para voos da TAP entre os dois países mais do que duplicou, em vendas no site da companhia, face ao mesmo período da semana anterior (30 de abril a 04 de maio) imediatamente anterior à inclusão de Portugal na "green list" [lista verde]", indicou a TAP, salientando que "o crescimento no número de reservas foi de 131%".