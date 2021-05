Covid-19. Argentina suspende atividades não essenciais para fazer face ao aumento de casos

A Argentina, que teve o confinamento mais longo no ano passado, volta a suspender todas as atividades não essenciais, face à explosão de infeções e ao iminente colapso do sistema de saúde.

Apesar de o número de casos reportados na Índia estar gradualmente a descer, o balanço de mortes não descola das quatro mil por dia, e como lembram os especialistas, estará muito desfasado da realidade, por falta de testagem.

O Brasil, que parecia estar a recuar nos óbitos e infeções pode ver a tendência inverter-se muito em breve. Os epidemiologistas da Universidade de Washington alertam para uma possível terceira vaga pandémica se houver atrasos na vacinação.

A União Europeia anunciou ainda uma iniciativa para a produção de vacinas contra a covid-19 em África, com um investimento de mil milhões de euros