Covid-19. Mais de 1.400 portugueses vão participar em ensaios clínicos para medicamentos inovadores

Tratamentos inovadores contra a covid-19 vão ser testados em 1.441 portugueses.

O Infarmed autorizou, no ano passado, seis ensaios clínicos para medicamentos inovadores contra a covid-19, três de farmacêuticas e outros três de promotores académicos, avança o Jornal de Notícias.

Entre eles estão os ensaios Solidarity, promovidos pela Organização Mundial de Saúde, com 12 mil pessoas de 30 países; o Recovery, da Universidade de Oxford, com cerca de 40 mil participantes; e o DisCoVeRy, do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, em França.

O objetivo destes ensaios é testar a eficácia dos diferentes tratamentos para a covid-19.

Uma das instituições nacionais envolvidas na criação de medicamento contra a covid-19 é o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, a única a integrar o EU Response, uma plataforma de investigação na área das doenças infecciosas. Este consórcio europeu foi lançado em julho de 2020 e é coordenado pelo INSERM.